Формула-2. Имола. Пуршер выиграл 2-ю гонку, Фиттипальди – 2-й, Бошунг – 3-й, Випс и Лоусон сошли

Пилот «АРТ» Тео Пуршер выиграл основную гонку «Формулы-2» в Имоле. Пуршер переиграл гонщика «Хароуза» Энцо Фиттипальди и Ральфа Бошунга из «Кампоса».
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