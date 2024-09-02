Компании в течение двух месяцев выплатят дивиденды более чем на 650 млрд рублей

Участившиеся выплаты дивидендов стали важным трендом 2024 года. Так, 28 российских компаний, большая часть из которых - представители нефтегаза, - например, “Газпром нефть” и “НОВАТЭК”, в течение двух ближайщих месяцев могут выплатить промежуточные и годовые дивиденды на сумму более 650 млрд рублей, пишет “Коммерсант”.