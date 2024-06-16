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ГТРК Татарстан

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Минниханов поздравил жителей Татарстана с Курбан-байрамом

Минниханов поздравил жителей Татарстана с Курбан-байрамом

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Курбан-байрамом. В своем поздравлении он отметил, что в этот священный день мусульмане со всего мира обращаются к священной Мекке, чтобы выразить благодарность Всевышнему Аллаху за его бесконечные милости.

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