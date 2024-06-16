Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Курбан-байрамом. В своем поздравлении он отметил, что в этот священный день мусульмане со всего мира обращаются к священной Мекке, чтобы выразить благодарность Всевышнему Аллаху за его бесконечные милости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии