Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Курбан-байрамом. В своем поздравлении он отметил, что в этот священный день мусульмане со всего мира обращаются к священной Мекке, чтобы выразить благодарность Всевышнему Аллаху за его бесконечные милости.