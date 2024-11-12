Запущена петиция за отмену итогов скандальных слушаний в Петрозаводске

Автор обращения считает, что преждевременно проводить слушания по вопросу снижения восстановительной стоимости городских лесов Появилась петиция, в которой требуют отменить результаты публичных слушаний о снижении компенсационных выплат за снос зеленых насаждений в столице Карелии.