Москва не строит каких-либо ожиданий от новой администрации Соединенных Штатов, а будет оценивать ее конкретные шаги.
Лавров: Россия не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США
Комментарии
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Samarium
Хрен редьки не слаще.... В конечном итоге, все решают вовсе не президенты отдельных стран.... в мире идет БОЛЬШАЯ игра и они всего лишь фигуры на шахматной доске, достаточно весомые, но самостоятельные лишь в узких рамках допущенного им и не играющие решающей и окончательной роли ...
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11 час.
Владимир Соловьев
"Лавров: Россия не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США". НЕЖДАНЧИКИ ЕЩЁ БУДУТ, НО ИХ ЕЩЁ НЕ ИЗОБРЕЛИ.
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8 час.
Семен Демин
Совершенно верно - ничего не изменится.
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12 мин.
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