Лавров: Россия не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США

Samarium

Хрен редьки не слаще.... В конечном итоге, все решают вовсе не президенты отдельных стран.... в мире идет БОЛЬШАЯ игра и они всего лишь фигуры на шахматной доске, достаточно весомые, но самостоятельные лишь в узких рамках допущенного им и не играющие решающей и окончательной роли ...