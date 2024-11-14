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Лавров: Россия не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США

Лавров: Россия не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США

Москва не строит каких-либо ожиданий от новой администрации Соединенных Штатов, а будет оценивать ее конкретные шаги.

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Комментарии
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Samarium
Хрен редьки не слаще.... В конечном итоге, все решают вовсе не президенты отдельных стран.... в мире идет БОЛЬШАЯ игра и они всего лишь фигуры на шахматной доске, достаточно весомые,  но самостоятельные лишь в узких рамках допущенного им и не играющие решающей и окончательной роли ...
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Владимир Соловьев
&quot;Лавров: Россия не строит каких-либо ожиданий от новой администрации США&quot;. НЕЖДАНЧИКИ ЕЩЁ БУДУТ, НО ИХ ЕЩЁ НЕ ИЗОБРЕЛИ.
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Семен Демин
Совершенно верно - ничего не изменится.
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