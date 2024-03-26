«Резать русских»: зачем генерал Милли из США сделал такой призыв Евгения КомароваПосле трагедии, разразившейся в «Крокус Сити», российские СМИ посчитали актуальным решение вспомнить заявления генерала Марка Милли из США.
«Резать русских»: зачем генерал Милли из США сделал такой призыв
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Ну, Милли, 3,14здеть и сделать- разные вещи. Русские не бараны, кабы эти волки вас самих не порезали!
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16 час.
федор
Эта пиндосовская мразота может только языком чесать , а на деле нет офицерской чести , обыкновенный ряженый клоун и ублюдок . А ты сучара приедь и покажи как ты это будешь делать, только не забудь сразу полосатую тряпку взять в которую тебе обернут утырок.
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14 час.
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