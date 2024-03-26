«Резать русских»: зачем генерал Милли из США сделал такой призыв

Ну, Милли, 3,14здеть и сделать- разные вещи. Русские не бараны, кабы эти волки вас самих не порезали!

федор

Эта пиндосовская мразота может только языком чесать , а на деле нет офицерской чести , обыкновенный ряженый клоун и ублюдок . А ты сучара приедь и покажи как ты это будешь делать, только не забудь сразу полосатую тряпку взять в которую тебе обернут утырок.