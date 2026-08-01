Белоусов поблагодарил бойцов за освобождение Любицкого

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной, орденов Красной Звезды и Кутузова бригады имени Е.
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