В Челябинской области движение по региональной трассе закроют на два часа

Движение по южноуральской трассе закроют из-за спортивного мероприятия. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, ограничения связаны с проведением региональной федерацией легкой атлетики марафонского пробега «Путь к роднику».