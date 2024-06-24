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«Ауди» интересуется Гасли, «Альпин» оценит Шумахера и Дуэна на тестах (Motorsport-Total)

Пьер Гасли может покинуть «Альпин» вместе с Эстебаном Оконом в конце года. Новый исполнительный советник команды Флавио Бриаторе намекал на то, что Гасли продолжит работу в следующем сезоне, однако, по информации Motorsport-Total.

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