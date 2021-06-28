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Народный календарь. Дневник погоды 28 июня 2021 года

Народный календарь. Дневник погоды 28 июня 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 28 ИЮНЯ.ДЕНЬ ФИТА Фитом на Руси прозвали святого Вита — мученика периода раннего христианства.

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Любовь Ивановна
В понедельник, 28 июня, калужские синоптики обещают +24 и дождь. Ветра практически не будет. Ночью была гроза, гром был такой силы что посуда дребезжала.Один раз так ударил что было впечатление ,что все живое погибло.Я за 67 лет впервые слышала и видела такую грозу. Давление атмосферы составит примерно 739 мм рт. ст. Если верить погодным приметам, туман в день Фита и Амоса предвещает дождь, а большое количество росы - богатый урожай. В 2020 году в этот день была гроза и 29 градусов выше нуля.

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