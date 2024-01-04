Жена внебрачного сына Жванецкого обвинила его в краже 6,8 млн рублей

Она заявила, что Андрей Рывкин бросил её в эмиграции.Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»--> Жена Андрея Рывкина, внебрачного сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого, журналистка Екатерина Фёдорова обвинила его в краже со своего счёта $75 тыс.
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