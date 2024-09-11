Отключение электроэнергии x. Родниковском! ⚡️⚡️⚡️ 11 сентября с 9:00 до 17:00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Луговая д. 1-12 ул.
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Отключение электроэнергии x. Родниковском! ⚡️⚡️⚡️ 11 сентября с 9:00 до 17:00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Луговая д. 1-12 ул.