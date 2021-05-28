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Я — русский! А посему с капитализмом и не дружу

Я — русский! А посему с капитализмом и не дружу

RUSLOVO.RU «Русский коммунизм более связан c русскими традициями, чем это обычно o нем думают».

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Сергей Сычев
Это верно!!!
Максим
Наверное, от большой любви к ближнему, в новенькой Ладе за обшивкой двери кирпич, а в новом холодильнике Самсунг Российской сборки провода на скрутках и саморезы через два на третий. Со времени формирования русского психотипа прошло много времени, изменились обстоятельства, появились возможности, но это даже осмыслить некому.
Владимир Самойленко
а ишо МИГ-25 собирали с помощью кувалды и радио на лампах. а он летает круче чем японско-амерская копия с угнанного в японию. наша скрутка держит крепче, чем ихняя винтовая соединялка.
boris bayanov
Я тоже!!!
Аркадий Цыганов
Это так!!!+++
петр кам
Капитализм уже был.И что,русские снесли его,с кровью,жертвами и трагедиями.Теперь опять пытаются его устроить.Думаю-снесут опять.И этого"устроители"капитализма боятся,поэтому и стараются славянские народы извести и заменить"диаспорами".

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