Суд в Петербурге взыскал с Дарьи Треповой* долги за коммуналку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля, ФедералПресс. Суд в Северной столице рассмотрел иск к Дарье Треповой*. Руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале отметила, что речь идет о сумме 169 526 рублей 29 копеек.
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