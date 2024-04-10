В Твери иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

В Твери накануне днем произошла авария, в которой пострадал пешеход. Вчера, 9 апреля, водитель «Шкоды» двигался по Петербургскому шоссе и наехал на 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
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