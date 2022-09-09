Персональные медицинские помощники появятся у жителей Новосибирской области

Голосовое заполнение документов, «персональные медицинские помощники», электронный родовой сертификат, «цифровая» справка о рождении: эти и другие новые и обновленные цифровые решения внедряются в медицинских организациях Новосибирской области.
Голосовое заполнение документов, «персональные медицинские помощники», электронный родовой сертификат, «цифровая» справка о рождении: эти и другие новые и обновленные цифровые решения внедряются в медицинских организациях Новосибирской области.
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