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Персональные медицинские помощники появятся у жителей Новосибирской области

Персональные медицинские помощники появятся у жителей Новосибирской области

Голосовое заполнение документов, «персональные медицинские помощники», электронный родовой сертификат, «цифровая» справка о рождении: эти и другие новые и обновленные цифровые решения внедряются в медицинских организациях Новосибирской области.

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