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Крымская газета

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Более 300 пляжей откроют к лету в Крыму

Более 300 пляжей откроют к лету в Крыму

Более тысячи средств размещения, а также 300 пляжей откроют в этом сезоне в Крыму Обошли Краснодар Сегодня Республика Крым входит в тройку лидеров по доле туризма в валовом региональном продукте, опередив серьёзных соседей.

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