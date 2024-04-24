Более 300 пляжей откроют к лету в Крыму

Более тысячи средств размещения, а также 300 пляжей откроют в этом сезоне в Крыму Обошли Краснодар Сегодня Республика Крым входит в тройку лидеров по доле туризма в валовом региональном продукте, опередив серьёзных соседей.
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