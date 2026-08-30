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Политнавигатор

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Красносельский почему-то верит румынке Санду, когда она говорит о «мире»

Красносельский почему-то верит румынке Санду, когда она говорит о «мире»

Несмотря на заигрывания с НАТО и Украиной, Молдова не намерена нападать на Приднестровье. Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил на пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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