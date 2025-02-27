Айшат пропала: что стало с женщиной, которая "встала на колени перед главным врачом"

Владимир Акулов Ну, ничего удивительного ! Такое постоянно происходит в разных организациях...Плохо только то , что видеокамеры вынесли интимное дело на суд общественности...Надо разбить коварную видеокамеру , которая всех подвела !)))***Опасно и то , что родственники медсестры могут совершить *убийство чести * - ведь женщина опозорила семью...Какой выход из *непонятки* для семьи медсестры ? Пусть этот Главный врач , спровоцировавший интим на рабочем месте , заплатит пару миллионов семье медсестры...Большая сумма *моральной компенсации * - это лучше , чем родственники прирежут врача или медсестру .

ВА Владимир Акулов Вывод из этой *непонятки*-конфуза такой : каждый должен помнить , что сейчас везде видеокамеры ! Поэтому если вдруг зачесалась ...попа в общественном месте , - почесывайся культурно , одним МИЗИНЧИКОМ !.. А не всей грубой пятерней ! )) Тебя могут в Мэрии увидеть !