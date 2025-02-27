Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Айшат пропала: что стало с женщиной, которая "встала на колени перед главным врачом"

Айшат пропала: что стало с женщиной, которая "встала на колени перед главным врачом"

Avia.pro - СМИ Дагестан снова в эпицентре скандала, и на этот раз речь не о горах или борьбе — а о больничном кабинете, где страсти разгорелись не хуже, чем в сериале.

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Комментарии
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Владимир Акулов
Ну,  ничего  удивительного  !  Такое  постоянно  происходит  в  разных  организациях...Плохо  только  то  ,  что  видеокамеры  вынесли  интимное  дело  на  суд  общественности...Надо  разбить  коварную  видеокамеру  ,  которая  всех  подвела  !)))***Опасно  и  то  ,  что  родственники  медсестры  могут  совершить  *убийство  чести  * -  ведь  женщина  опозорила  семью...Какой  выход  из  *непонятки*  для  семьи  медсестры  ?  Пусть   этот   Главный  врач ,  спровоцировавший  интим  на  рабочем  месте  ,  заплатит  пару  миллионов  семье   медсестры...Большая  сумма  *моральной компенсации  * -  это  лучше  ,  чем  родственники  прирежут  врача  или медсестру .
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Вывод  из  этой  *непонятки*-конфуза   такой  : каждый  должен  помнить  ,  что  сейчас  везде  видеокамеры  !  Поэтому  если  вдруг  зачесалась  ...попа  в  общественном  месте    , -  почесывайся  культурно  ,   одним  МИЗИНЧИКОМ   !..  А  не  всей  грубой  пятерней  ! )) Тебя  могут  в  Мэрии  увидеть  !
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5 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Так врачи [даже в Дагестане] взрослые уже, и как в песне поётся &quot;целовать их можно везде&quot;. Только и всего.
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4 мин.
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