Avia.pro - СМИ Дагестан снова в эпицентре скандала, и на этот раз речь не о горах или борьбе — а о больничном кабинете, где страсти разгорелись не хуже, чем в сериале.
Айшат пропала: что стало с женщиной, которая "встала на колени перед главным врачом"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Акулов
Ну, ничего удивительного ! Такое постоянно происходит в разных организациях...Плохо только то , что видеокамеры вынесли интимное дело на суд общественности...Надо разбить коварную видеокамеру , которая всех подвела !)))***Опасно и то , что родственники медсестры могут совершить *убийство чести * - ведь женщина опозорила семью...Какой выход из *непонятки* для семьи медсестры ? Пусть этот Главный врач , спровоцировавший интим на рабочем месте , заплатит пару миллионов семье медсестры...Большая сумма *моральной компенсации * - это лучше , чем родственники прирежут врача или медсестру .
Ответить
5 час.
ВА
Владимир Акулов
Вывод из этой *непонятки*-конфуза такой : каждый должен помнить , что сейчас везде видеокамеры ! Поэтому если вдруг зачесалась ...попа в общественном месте , - почесывайся культурно , одним МИЗИНЧИКОМ !.. А не всей грубой пятерней ! )) Тебя могут в Мэрии увидеть !
Ответить
5 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Так врачи [даже в Дагестане] взрослые уже, и как в песне поётся "целовать их можно везде". Только и всего.
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии