Попович: «Быть ​​суверенистом не значит быть против Европейского союза»

Бывший министр образования Корнелиу Попович выступил с публичной позицией относительно значения и роли суверенистского движения в контексте европейской интеграции, подчеркнув, что суверенизм не противоречит идее Европейского союза, а предполагает его глубокую реформу, сообщает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии