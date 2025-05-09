Попович: «Быть ​​суверенистом не значит быть против Европейского союза»

Бывший министр образования Корнелиу Попович выступил с публичной позицией относительно значения и роли суверенистского движения в контексте европейской интеграции, подчеркнув, что суверенизм не противоречит идее Европейского союза, а предполагает его глубокую реформу, сообщает Noi.