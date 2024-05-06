Самая большая перемога

Компанцев Сергей

Вы знаете, я раньше думал, что людей вот с такой буйной фантазией и такой степенью дебилизма не существует. Был уверен, что их только сценаристы. я уверен что запад еще что то придумает в агонии ведь за все нужно платить и нападение на ссср юрид. факт в оон то боря писал называйте не ссср а рф ..факт письмо то было и все приняли в том числе и сша факт