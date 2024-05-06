Медвежий угол
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Медвежий угол

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Самая большая перемога

Самая большая перемога

Вы знаете, я раньше думал, что людей вот с такой буйной фантазией и такой степенью дебилизма не существует.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
Вы знаете, я раньше думал, что людей вот с такой буйной фантазией и такой степенью дебилизма не существует. Был уверен, что их только сценаристы.  я уверен что запад еще что то придумает в агонии ведь за все нужно платить и нападение на ссср юрид. факт в оон то боря писал называйте не ссср а рф ..факт письмо то было и все приняли в том числе и сша факт
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