Вы знаете, я раньше думал, что людей вот с такой буйной фантазией и такой степенью дебилизма не существует.
Самая большая перемога
Комментарии
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Компанцев Сергей
Вы знаете, я раньше думал, что людей вот с такой буйной фантазией и такой степенью дебилизма не существует. Был уверен, что их только сценаристы. я уверен что запад еще что то придумает в агонии ведь за все нужно платить и нападение на ссср юрид. факт в оон то боря писал называйте не ссср а рф ..факт письмо то было и все приняли в том числе и сша факт
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