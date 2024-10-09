Дело генерал-майора Попова будут рассматривать в открытом режиме

Адвокат генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский заявил, что Тамбовский гарнизонный военный суд 16 октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, и бизнесмена Сергея Моисеева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии