Дело генерал-майора Попова будут рассматривать в открытом режиме

Адвокат генерал-майора Ивана Попова Сергей Буйновский заявил, что Тамбовский гарнизонный военный суд 16 октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, и бизнесмена Сергея Моисеева.