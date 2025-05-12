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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Наполи» станет чемпионом Италии, считают букмекеры. За 2 тура до конца на титул дают 1.35

«Наполи» станет чемпионом Италии, считают букмекеры. За 2 тура до конца на титул дают 1.35

Букмекеры почти не сомневаются в чемпионстве «Наполи». За 2 тура до конца сезона «Интер» сократил отставание от неаполитанцев на 1 очко.

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