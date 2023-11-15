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Джереми Сохан получил неспортивный фол за нарушение на Чете Холмгрене

Джереми Сохан получил неспортивный фол за нарушение на Чете Холмгрене

Форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан в четвертой четверти матча против «Оклахомы» (87:123) грубо сфолил на центровом Чете Холмгрене.

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