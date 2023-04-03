"Подлецов никто не отменял": Пригожин пообещал наказать хейтеров после скандала с записью

2 апреля супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин встретил свой 54-летний день рождения. Продюсер не может оправиться от скандала, который разразился после его предполагаемой беседы с экс-членом Совфеда, в которой оба поносят СВО и российские власти.