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"Подлецов никто не отменял": Пригожин пообещал наказать хейтеров после скандала с записью

"Подлецов никто не отменял": Пригожин пообещал наказать хейтеров после скандала с записью

2 апреля супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин встретил свой 54-летний день рождения. Продюсер не может оправиться от скандала, который разразился после его предполагаемой беседы с экс-членом Совфеда, в которой оба поносят СВО и российские власти.

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