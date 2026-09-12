Олег Кононенко рассказал о сложностях ожидания космического старта

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге Олег Кононенко, русский летчик-космонавт и Герой России, рассказал о сложностях, связанных с ожиданием старта и постоянной готовностью к полету.
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