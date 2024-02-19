Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В России идёт тихая национализация незаконно приватизированного в 90-ые годы.

В России идёт тихая национализация незаконно приватизированного в 90-ые годы.

Кучно идёт на самом деле, но СМИ своё внимание на этом вопросе не акцентируют. И правильно делают.

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Комментарии
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валерия
Быстро можно только ломать, а вот исправлять и восстанавливать приходится всегда медленно, осторожно и, к сожалению, долго. Но хотя бы так!
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1 д.
Людмила Фирстова
Игорь, недра всегда принадлежали государству...а вот насчёт недропользования вы правы,хотя не всё и сразу можно сделать, на данный момент большая часть предприятий в государственной собственности
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21 час.
T
Teodor
Хоть тихо хоть громко, но делайте.
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17 час.

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