Экс-президента Филиппин Дутерте задержали в аэропорту Манилы по ордеру МУС

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, который возглавлял страну с 2016 по 2022 годы, задержан в аэропорту Манилы сразу же по прибытии из Гонконга по ордеру Международного уголовного суда (МУС), РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное офисом президента.