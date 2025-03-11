Экс-президента Филиппин Дутерте задержали в аэропорту Манилы по ордеру МУС

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, который возглавлял страну с 2016 по 2022 годы, задержан в аэропорту Манилы сразу же по прибытии из Гонконга по ордеру Международного уголовного суда (МУС), РИА Новости со ссылкой на сообщение, опубликованное офисом президента.
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