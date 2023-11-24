В Самарской области сотрудники полиции вместе с общественниками провели профилактические встречи антикоррупционной направленности

В Тольятти прошла встреча с медицинскими работниками одной из больниц города. Полицейские напомнили, что уголовная ответственность установлена не только за получение, но и за дачу взятки, нужно проявлять нетерпимость к любым фактам и проявлениям со стороны должностных лиц, нарушающих права и законные интересы граждан.