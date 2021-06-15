Климкина испугал российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины представляет "угрозу" для Киева и является "последним сигналом" Москвы накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российский законопроект о репатриации граждан Белоруссии и Украины представляет "угрозу" для Киева и является "последним сигналом" Москвы накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
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