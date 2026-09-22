Убийцу 10-летнего мальчика спустя 33 года сдал соучастник преступления

Подозреваемый на момент предъявления обвинения уже находился в тюрьме в связи с другим преступлением, имеющим схожу природу.
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