Необычный подарок для любимой. Почему на Алтае стали модными брачные договоры

И зачем они нужны Что подарить любимым на 8 Марта? По привычке мы чаще всего рассуждаем о материальных презентах – начиная от цветов и сертификатов на покупку косметики и заканчивая последней моделью айфона.
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