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Мы соседи по планете

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10 настоящих секретных приемов ниндзя

10 настоящих секретных приемов ниндзя

С 2003 года 5 декабря во всем мире празднуют День ниндзя. Этот неофициальный праздник придумала администрация пародийного сайта Ninja Burger как день, когда все желающие могут представить себя ниндзя — мастерами древнего японского боевого искусства.

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