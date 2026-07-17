Нигерийский нападающий Олакунле Олусегун перешел в «Ростов» из «Краснодара»

В сезоне 2025 года форвард стал чемпионом России в составе «Краснодара». За прошлый сезон Олусегун выступал на правах аренды в «Нижнем Новгороде», сыграл 26 матчей, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
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