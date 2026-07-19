Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хроники террора: психология комфорта, как оружие

Хроники террора: психология комфорта, как оружие

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Об атаках на логистические центры «Wildberries». Только факты: имеем две ночные массированные атаки бандеровских БпЛА на распределительные мощности компании в городе Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область).

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