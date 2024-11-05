Жили-были два друга. Ну как друга… Скорее всего, они так никогда и не встретились лично. Но у них имелись общие интересы и цели, поэтому они помогали друг другу добрым словом, советом, возможно деньгами или другими ценностями.
Подарок закадычному другу
Комментарии
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Александр Рожков
Большевики за бесценок? А за какой бесценок? Благодаря этим бесценкам восстановили разрушенную до основания страну, выдержали нашествие Запада и прочее, прочее прочее... Обязательно надо пнуть СССР? Уже автоматом получается, на подсознательном уровне? А думать башкой не пробовал автор?
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