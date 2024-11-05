Подарок закадычному другу

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Александр Рожков
Большевики за бесценок? А за какой бесценок? Благодаря этим бесценкам восстановили разрушенную до основания страну, выдержали нашествие Запада и прочее, прочее прочее... Обязательно надо пнуть СССР? Уже автоматом получается, на подсознательном уровне? А думать башкой не пробовал автор?
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