Ничего особенного, просто в Аризоне медведь залез на электрический столб, потому что ему так захотелось.
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Ничего особенного, просто в Аризоне медведь залез на электрический столб, потому что ему так захотелось.
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