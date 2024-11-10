Тренер ЦСКА Николич объяснил отстранение голкипера Помазуна из-за "Спартака"

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич признался, что он лично отстранил голкипера Илью Помазуна от тренировок с основной командой после того, как футболист заявил о своей готовности перейти в столичный "Спартак".
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