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Рассказавший об избиении награжденного Путиным ученого РАН депутат заявил об угрозах

Рассказавший об избиении награжденного Путиным ученого РАН депутат заявил об угрозах

Рассказавший об избиении в Екатеринбурге доктора сельскохозяйственных наук, директора ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Никиты Зезина депутат заксобрания Вячеслав Вегнер заявил об угрозах в свой адрес.

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