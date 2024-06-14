16 июня 2024 года Родноверы отмечают день Триглава. В "Велесовой книге" сказано: "Во первых главу пред Триглавом склоните! Так мы всегда начинали, Великую славу ему воспевали.
Веда Словена. Триглав. День Свентовита
Комментарии
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Александр Николаевич
Триглавом называли объединенную мощь трех сильнейших славянских Богов: Перуна, Сварога и Свентовита. Христиане День Триглава (Сварога-Перуна-Свентовита ), превратили в Троицу.
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16 час.
МГ
Малик Гумеров
Попы - прах отцов предавшие !? Перун, Сварог и Свентовит ... наверное не насаждали рабскую психологию... , как это делает сегодняшняя религия ... !?
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13 час.
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