Велемудр. Мир т...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Велемудр. Мир тесен.

22 827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    - "И не надо приводить в пример писания, они настолько вторичны и придуманы."   Ну, некоторым никак не угодишь! Он...Встречи с пришель...
  • Воробей
    - " Дети- они кто? Типа младенец выбрал?"   А почему Вы не рассматриваете в данном случае вариант "служебного персона...Встречи с пришель...
  • Воробей
    Ну, моё дело было попробовать объяснить. Давно известно, что такое не со всеми увенчивается успехом, как общий принци...Встречи с пришель...

Веда Словена. Триглав. День Свентовита

Веда Словена. Триглав. День Свентовита

16 июня 2024 года Родноверы отмечают день Триглава. В "Велесовой книге" сказано: "Во первых главу пред Триглавом склоните! Так мы всегда начинали, Великую славу ему воспевали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
Триглавом называли объединенную мощь трех сильнейших славянских Богов: Перуна, Сварога и Свентовита. Христиане День Триглава (Сварога-Перуна-Свентовита ), превратили в Троицу.
Ответить
16 час.
МГ
Малик Гумеров
Попы - прах отцов предавшие !?        Перун, Сварог и Свентовит  ...   наверное не насаждали рабскую психологию...  , как это делает сегодняшняя  религия ... !?
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх