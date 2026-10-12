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Царьград

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15 рейсов в Москву экстренно сели в Нижнем Новгороде

15 рейсов в Москву экстренно сели в Нижнем Новгороде

Вечером 11 октября воздушная гавань имени Чкалова приняла 15 самолётов, следовавших в столицу, из-за кратковременных ограничений в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

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