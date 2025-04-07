Встреча Путина и Ван И в Москве вызвала негодование в Вашингтоне Евгения КомароваС недавним визитом в Москву прибыл глава МИД КНР Ван И, чей трёхдневный визит в Россию стал заметным событием как на востоке, так и на западе.
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