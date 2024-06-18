ЦТАК: встреча Путина и Ким Чен Ына говорит о непобедимости корейско-российской дружбы

Отношения стран вступили на путь всестороннего развития Очередная историческая встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына говорит о непобедимости и прочности российско-корейской дружбы и солидарности.
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