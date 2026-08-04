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«Реал» предложил Винисиусу контракт с зарплатой 22 млн евро в год. Вингер хочет 30 млн (ESPN Brasil)

« Реал » сделал  Винисиусу Жуниору новое предложение о продлении контракта. Как сообщает ESPN Brasil, мадридский клуб связался с представителями вингера после чемпионата мира и предложил соглашение с зарплатой в размере 22 млн евро в год.

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