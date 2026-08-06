В Рязани стартовала реконструкция кабельных линий в Кальном

В организации отметили, что работы будут вестись без выходных и закончатся максимально быстро. Ранее сообщалось, что в Рязани начнут реконструкцию двух основных кабельных линий в Кальном и Дашково-Песочне.
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