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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани стартовала реконструкция кабельных линий в Кальном

В Рязани стартовала реконструкция кабельных линий в Кальном

В организации отметили, что работы будут вестись без выходных и закончатся максимально быстро. Ранее сообщалось, что в Рязани начнут реконструкцию двух основных кабельных линий в Кальном и Дашково-Песочне.

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