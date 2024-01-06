Эвакуаторы нарасхват: морозы привели к дефициту машин-эвакуаторов, чтобы привезти автомобиль в сервис

В Москве проблем с эвакуаторами, как правило, нет, но Business FM обзвонила подмосковные службы эвакуации и спросила, сколько нужно ждать машину и сколько будет стоить перевозка легкового автомобиляВ аномально холодную погоду участились случаи неисправности автомобилей и, как следствие, — необходимости их эвакуации в сервис.