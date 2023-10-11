Президент Украины Владимир Зеленский намерен совершить визит в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Axios: Зеленский намерен совершить визит в Израиль
Комментарии
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ЛК
Лилия Королева
Да зеля без штанов скоро останется! Воровал, воровал... а результат будет нищим и повешенным. родители того наркомана и террориста должны остаться у разбитого корыта... Это будет справедливой карой для них, воспитавших такое ничтожество. Волшебство закончилось и пора покидать "дворец" купленный на кровавые деньги. 😱😡😂
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