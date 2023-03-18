Темные обои в спальне. Какие шторы выбрать?

Выбор гардин и занавесок — процесс важный, а потому волнующий. С одной стороны, на него не хочется тратить много времени, с другой — если сочетание будет неудачным, оно испортит все впечатление от комнаты.
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