Футболист сборной России Воробьев назвал Вьетнам не самым сильным соперником

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьев заявил, что сборная Вьетнама, которую россияне обыграли со счетом 3:0 в товарищеском матче, является не самым сильным соперником, передает пресс-служба московского "Локомотива".
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