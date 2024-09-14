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Футболист сборной России Воробьев назвал Вьетнам не самым сильным соперником

Футболист сборной России Воробьев назвал Вьетнам не самым сильным соперником

Нападающий сборной России Дмитрий Воробьев заявил, что сборная Вьетнама, которую россияне обыграли со счетом 3:0 в товарищеском матче, является не самым сильным соперником, передает пресс-служба московского "Локомотива".

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