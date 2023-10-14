Игрок сборной Дании Эриксен о матче с Казахстаном: это было похоже на Сан-Марино

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен поделился мнением о победе над сборной Казахстана в отборе к Евро-2024, сравнив эту игру с матчем против Сан-Марино, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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